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Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar: 'Eczacılık mesleğinde ki sorunlar ve eksiklikler gözden geçirilmeli' - Son Dakika

Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar: 'Eczacılık mesleğinde ki sorunlar ve eksiklikler gözden geçirilmeli'

18.07.2021 15:27
Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar: 'Eczacılık mesleğinde ki sorunlar ve eksiklikler gözden geçirilmeli', System.String[]

13.Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, 'Mesleğimizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve çabalamak her meslektaşımız için bir görev ve onur kaynağıdır' dedi.

13.Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, 'Mesleğimizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve çabalamak her meslektaşımız için bir görev ve onur kaynağıdır' dedi.

Uçar, 13.Bölge Erzurum Eczacı Odası Yardımcı Eczacılık Komisyonu adına yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

'Eczacılık mesleğinde ve eğitiminde gördüğümüz sorunları ve eksiklikleri paylaşmak ve çözüm aramak öncelikli görevlerimizdendir.

Yeni YÖK'ün yükseköğretim sistemine kazandırdığı ve toplumda geniş bir mutabakatla kabul gören bazı programlar için getirdiği 'başarı sıralaması' son yıllarda akademinin ve paydaşlarının takdirini kazanacak nitelikte olumlu sonuçlar üretmesine rağmen Eczacılık fakültelerine getirilen en düşük 100 bin başarı sıralama şartı meslekte işsizliğin ve itibarsızlığın artmaması, gelecek için yeterli donanımda akademisyenin yetişmesi için başarı sıralamalarının düşürülmesi öngörülmektedir.

Bununla birlikte yetersiz eczacı öğretim görevlisine, binasına, ekipmanına ve akredite belgesine sahip olmayan Eczacılık fakültelerinin kapatılması gerektiği düşünülmektedir.

Böylece kaliteli eğitim için başarıyı ve niteliği önceleyen, yavaş yavaş ve daimi olgunlaşma esaslı düzenlemelerle sistemde olumlu sonuçların alınması hedeflenmektedir.

Eczacılık lisans eğitiminin 5.yılında mesleki hayata yönelik eğitim ve bilim derslerinin arttırılması, bununla birlikte alınacak eğitim ve derslerle yardımcı eczacılık sürecinin daha efektif ve üstün kalite standartlarında öğrencinin kendini geliştirebilmesi için 5.sınıfa entegre edilmesi gerektiği savunulmakta olup bu süreç sonunda alınan unvan 'yardımcı eczacı' olmamalıdır.

İlçe nüfus sayısına göre oluşturulan kotalar ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre yeniden ve her ilçe için farklı olacak şekilde düzenlenmelidir.

Artan eczacılık fakülteleri ve serbest eczane sayılarına bağlı olarak yeni mezun eczacılar için serbest eczane açmak gittikçe zorlaşmaktadır.

Eczacılık mesleği için tek seçenek serbest eczaneler değildir. Hastane, kamu, üniversite, sanayi alanlarında eczacı istihdamı arttırılmalı. İlacın olduğu her yerde eczacının baş rolde olması gerekmektedir.

Hastanelerde görev yapan eczacı oranı arttıkça ilaç sarfiyatının azaldığı ve hasta iyileşme sürelerinin kısaldığı ortadadır.

Yatak başına düşen eczacı sayısı arttırılmalı, hastaların eczacıların bilgi ve birikiminden faydalanması sağlanmalıdır.

Eczacılık fakültesi öğrencilerinin akademik hayatı daha yakından tanımasına olanak verilmeli ve teşvik edilmelidir.' - ERZURUM

Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar: 'Eczacılık mesleğinde ki sorunlar ve eksiklikler gözden geçirilmeli'

Mahmut Uçar, Hisarcık, Erzurum, Eczane, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar: 'Eczacılık mesleğinde ki sorunlar ve eksiklikler gözden geçirilmeli' - Son Dakika


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