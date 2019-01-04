Eczacılar: Paralı Poşeti Destekliyoruz Ancak Halk Daha Fazla Bilinçlendirilmeliydi

ADANA Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ersun Özkan, doğaya ve çevreye zarar veren her şeyin karşısında olduklarını belirterek, poşet ücretlendirilmesini doğru yöntem olarak benimsediklerini söyledi.

ADANA Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ersun Özkan, doğaya ve çevreye zarar veren her şeyin karşısında olduklarını belirterek, poşet ücretlendirilmesini doğru yöntem olarak benimsediklerini söyledi. Özkan, bu aşamadan önce halkın yeteri kadar bilinçlendirilmediğini savundu.



Yeni yılla birlikte poşetlerin parayla satılması uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ADEO Başkanı Özkan, elde edilen gelirin bir kısmın bakanlığa aktarılmasını doğru yöntem olarak benimsediklerini söyledi. Özkan, bu aşamadan önce halkın yeterli bilinçlendirilmediğini savunurken, "Meslek gruplarının bu konuda yeterli bilgilendirilmesi ve en az 6 aylık, 1 senelik geçiş süresinden sonra bunu hayata geçirmemiz durumunda daha sağlıklı sonuçlar çıkardı. Çok yakın zamanda bununla ilgili sıkıntılar yaşanacağını tahmin ediyoruz. Çünkü konuyla ilgili yeterli aydınlatıcı bilgilerin çok yapıldığına inanmıyoruz" dedi.



ECZANELERDE NASIL UYGULANACAK?



ADEO Başkanı Özkan, eczaneye gelenlerin, ilaçlarını aldıklarında koyabilecekleri poşet ya da çantalarının olup, olmadığını soracaklarını belirterek, şunları söyledi:



"Şayet elinde o ilacı koyabileceği kendi poşeti ya da bez çantası varsa ona ilaçları vereceğiz. Aksi takdirde boyutuna göre en az 25 kuruş karşılığında vereceğiz. Eczanelerde hastalarla muayene ücretiyle ilgili katkı payı hizmet bedeliyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi de poşet bedelleriyle ilgili sıkıntı yaşanacağını düşünüyoruz. Şu algıyı da ortadan kaldırmak gerekiyor. Eczacı kendi cebinden harcadığı parayla poşeti veriyordu. Şimdi de bedel karşılığı yaptırıyor. Tek farkı kendi cebinden harcadığı paranın tamamını değil 25 kuruşluk poşette 15 kuruşu bankanlığa aktaracak. Bu işte kar olacağını sanmıyorum."



- Adana

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