Eczacılar tam kapanmada 'tam mesai' yapıyor - Son Dakika

Eczacılar tam kapanmada 'tam mesai' yapıyor

05.05.2021 11:39
Eczacılar tam kapanmada 'tam mesai' yapıyor, System.String[]

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczacıların tam kapanma sürecinde çalışma saatlerinde değişiklik olmadığını söyleyerek, "Gerekirse vatandaşlarımızın sağlığı için kesintisiz hizmet vermeye hazırız" dedi.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczacıların tam kapanma sürecinde çalışma saatlerinde değişiklik olmadığını söyleyerek, "Gerekirse vatandaşlarımızın sağlığı için kesintisiz hizmet vermeye hazırız" dedi.

Eczacılar olarak vatandaşların sağlığı için gerekirse 7/24 kesintisiz hizmet verebileceklerini söyleyen Uğur Nuri Akın, "Aslında bu kapanma süreci bizlerin bu hastalığı daha rahat atlatması için alınan bir karar ve maalesef de daha öncesinde fazlasıyla rahat davrandığımızı düşünüyorum bu konuda. Böyle bir kapanma da artık elzem hale gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla bayram sonrasına kadar bir kapanma gerçekleşecek. Bununla birlikte sağlık çalışanları en çok yorulan, çaba sarf eden kişiler olarak da biz eczacılar olarak aynı şekilde görevimizin başındayız. Bizler her zaman söylediğimiz gibi, bu savaşın en öndeki piyadeleriyiz. Böylelikle de mesai saatlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmedik çünkü sağlık merkezindeki hekimlerimizin de normal zamandaki gibi aynı saatlerinde çalışacakları bilgisini edindik. Sonrasında da vatandaşımızın ilaçlarını almasında kolaylık sağlamak için ve aynı zamanda eczacılarımızı da düşünerek böyle bir karar aldık. İlerleyen zamanda bir durum değerlendirmesi yaparak, ufak değişikliklere gidebiliriz. Biz burada iki şeyi düşünmek zorundayız. Hem eczacılarımızı düşüneceğiz hem de vatandaşımızın ilaca kolay ulaşabilir olmasını sağlayacağız çünkü bizler birer sağlık çalışanıyız. Gerekirse 7/24 kesintisiz şekilde de hizmet verebilecek kapasitedeyiz. O yüzden de bu bilinçle bizler hareket ediyoruz ve en yakın sağlık çalışanı kimliğimize yakışır şekilde mesleğimize devam edeceğiz" dedi.

Akın, kapanma sürecinde çok acil durum olmadıkça sağlık merkezlerine de gidilmemesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim asıl amaçlarımızdan birisi de tamamı ile nöbet usulüne geçip, burada nöbetçi eczanelerdeki yoğunluğu azaltmaktı. Vatandaşlar ilaca kolay ulaşırken, bulaş riskini ortadan kaldıralım diye yönetim kurulu kararımızca bu şekilde hareket ettik. Vatandaşlarımız da bu durumda alınan önlemlere harfiyen uymalı çünkü diğer türlü bizim bunca yaptığımız emek boşa gidecek. Bu da bizler için çok önemli. Maske, mesafe ve hijyen diyoruz, pandeminin en başından beri bunu söylüyoruz. Zorunda olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayalım. Çok acil durum olmadıkça dışarı çıkmayalım ve herhangi bir sağlık merkezine gitmeyelim. Zaten bütün sağlık çalışanlarımız da 7/24 hizmetlerine devam ediyorlar. Bizler de vatandaşlarımızın sağlığı için buradayız." - KAYSERİ

Eczacılar tam kapanmada 'tam mesai' yapıyor

Kayseri, Bayram, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eczacılar tam kapanmada 'tam mesai' yapıyor - Son Dakika


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