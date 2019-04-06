Son Dakika Haberleri: Eczacılara Milli İstihdam Seferberliği Anlatıldı

Eczacılara Milli İstihdam Seferberliği Anlatıldı

1 saat önce

Eczacılar Odası Kilis Temsilciliği üyelerine 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği anlatıldı.

Eczacılara Milli İstihdam Seferberliği Anlatıldı, System.String[]
Eczacılar Odası Kilis Temsilciliği üyelerine 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği anlatıldı.

Eczacılar Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirmeyi Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülkadir Akkaş tarafından yapıldı.

2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Eczacılara teşvikler konusunda Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülkadir Akkaş tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:52 Kaynak: İHA

İŞKUR, Kilis, Ekonomi
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