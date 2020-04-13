Eczacılardan 1 dakikalık saygı duruşu - Son Dakika

Erzincan'da eczacılar korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Erzincan'da faaliyet gösteren eczacılar, sağlık hizmeti sunarken virüs kaparak hayatlarını kaybeden eczacı meslektaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Türk Eczacılar Birliği Erzincan İl Temsilcisi Burak Sarıkaya, "Korona virüsle mücadelede eczaneler birinci basmak sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Her türlü riski ve tehlikeyi göze alarak yürütmüş olduğumuz bu sağlık hizmetini yerine getirmekten onur duyuyoruz. Korona virüsle mücadele kapsamında; hizmet verirken virüs kaparak hayatlarını kaybetmiş olan eczacı meslektaşlarım için Erzincan eczacıları olarak bir dakika saygı duruşunda bulunarak vefat etmiş olan eczacılarımızı andık. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Allah hepsine rahmet eylesin, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi. - ERZİNCAN