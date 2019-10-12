Eczacılardan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek

Barış Pınarı Harekatı'na bir destekte Eczacılarda geldi. Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destekte Malatya Eczacılardan geldi.



Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi yaptığı açıklamada,"T ürk Silahlı Kuvvetlerimiz Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın zor koşulları nedeniyle toprak bütünlüğümüzü ve sınır güvenliğimizi sağlamak ve aynı zamanda bölgede barışı tesis etmek amacıyla " Barış Pınarı Harekatını" başlatmış ve halen icra etmektedir. Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar devletimizin gördüğü lüzum üzerine Fırat' ın doğusuna yönelik olarak devam etmektedir" dedi.



Tüm esnafları bayrak asmaya da davet eden Özelçi,"Kilometrelerce öteden gelip bölgeye hükmetmeye çalışan, bölge insanlarını Ülkelerinden göç etmeye zorlayarak orada yeni bir terör devleti oluşturmaya çalışan emperyalist güçler şunu çok iyi anlamalılar ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir oluşuma asla müsaade etmeyecektir. Devletimiz ve Türk Silahlı kuvvetlerimiz buna gereken cevabı anladıkları dilden vermektedir, vermeye devam edecektir. Bundan önceki harekat operasyonlarında olduğu gibi " Barış Pınarı" harekatında da devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize desteğimiz ve güvenimiz tamdır. Bu desteği ve güveni ifade etmek aynı zamanda Mehmetçiğimize moral ve motivasyon olması açısından biz eczacılar meslek grubu olarak harekat süresince eczanelerimize şanlı Türk bayrağımızı asılı tutacağız. Malatya'mızda ki tüm esnaflarımızı da bayrak asmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA