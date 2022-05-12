ECZACILAR'DAN BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika

14 Mayıs Eczacılık Günü öncesi İstanbul Eczacı Odası tarafından basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi karşısındaki eczane önünde yapılan basın açıklamasını İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeker Pınar Özcan yaptı. '14 Mayıs'a 2 gün kala maalesef dağ gibi sorunlarımızı haykırmak için karşınızdayız" diyen Özcan, "Daha önce de olduğu gibi bugün de eczacı 7/24 görevini layıkıyla hatta fazlasıyla yerine getirmektedir. Bugün eczacılarımızın yarısından fazlası eczanelerini ayakta tutabilmek için kredi-borç sarmalına hapsolmuştur. Bu duruma ek olarak elektrik, personel maaşları, kira gibi tüm giderlerde enflasyon nedeniyle yaşanan korkunç artışlar, vatandaşlarımızın ulaşabildiği en yakın ve güvenilir sağlık kuruluşu olan eczanelerimizi silindir gibi ezmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz demeden canı pahasına görevini yapan meslektaşlarımızın haklarını teslim etmenin zamanı çoktan gelmiştir" dedi. Özcan, eczanelerin ayakta kalması için bir an önce önlem alınması gerektiğini kaydetti.