Eczacılardan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir- Bilecik Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak göreve yeni gelen Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Metin Kamış ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kamış, Ataç'a oda faaliyetleri ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kamış, "Tepebaşı Belediyesi ile birlikte projelerde yer almaktan mutluluk duyacağımızı ifade ettik. Sağ olsun Ahmet Başkanımız da bizleri çok sıcak karşıladı. Kendisine misafirperverliğinden ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, Kamış ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.



Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Yücel Yenilmez'in de bulunduğu ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR