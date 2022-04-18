Eczacılardan "ilaç firmalarının iskonto uygulamaması ilaca erişimi zorlaştırabilir" uyarısı - Son Dakika

Türk Eczacıları Birliği, bazı ilaç firmalarının, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamadığını belirterek, hastaların maddi yük nedeniyle ilaca erişim sıkıntısı yaşamalarından endişe edildiğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, SGK tarafından geri ödeme listesindeki ilaçlar için firmalardan belirli oranlarda kamu kurum iskontosu uygulanması istendiği hatırlatıldı.

İlaç firmalarının bugüne kadar bu iskonto oranlarını uygulayarak işlem yaptığı kaydedilen açıklamada, "Ancak son dönemde bazı ilaç firmaları SGK'nin belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçmektedir. Söz konusu firmaların keyfi olarak yaptıkları bu uygulamanın faturası, aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan hastalara çıkmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sorunun, defalarca gündeme gelmesine rağmen çözüme kavuşmadığı ve artarak devam ettiği belirtilerek, "Kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilaçta dahi kamu kurum iskontosu yapmayan bazı ilaç firmaları, şimdi de hayati önem taşıyan diyaliz ilaçlarında halk sağlığını tehdit eden bu tutumlarını sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Sorunun devam etmesi halinde, kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden bu ilaçlar için aylık 1000 lirayı bulacak fiyat farkları çıkacaktır. Bu durum hastalarımız için çok ağır bir yük demektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sorunun devamı halinde hastaların ilaca erişimde yaşayacağı sıkıntılardan ciddi endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun tarafları SGK ile ilaç firmaları olmasına rağmen, yaşanan sorun eczacılar ile hastaları karşı karşıya getirmektedir. Gerekli çözüm, SGK ve ilaç firmaları tarafından sağlanmalı ve hastaların mağduriyeti acilen giderilmelidir. Türk Eczacıları Birliği ve bölge eczacı odaları olarak konunun takipçisi olacağımızı ve bu durumun sorumlularına karşı sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz."