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Eczacılardan "kanser ilaçları eczanelerde satılsın" çağrısı - Son Dakika

Eczacılardan "kanser ilaçları eczanelerde satılsın" çağrısı

18.06.2021 12:08
Eczacılardan

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, kanser ilaçlarının hastaneler yerine eczanelerde satılması gerektiğini bildirdi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, kanser ilaçlarının hastaneler yerine eczanelerde satılması gerektiğini bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da yurt dışına satılmaya çalışılan genetik hastalıklarda ve kanser tedavisinde kullanılan birçok ilacın yakalanmasına ilişkin haberlerin basında yer aldığını anımsattı.

Hastanelerden çalınan ilaçlar nedeniyle birçok hastanın mağdur olduğunu belirten Saydan, şunları kaydetti:

"Kanser ilaçlarının hastanelerden verilmesinin doğurduğu sonuçları son yıllarda basından da takip ediyoruz. TEİS olarak hastanelerin bu ilaçlara sahip çıkamayacağını daha önce de dile getirmiştik. Ülkemizde 27 bin eczaneden vatandaşlara konforlu ve rahat bir şekilde ilaç ve eczacılık hizmeti sunuluyor. Durum böyleyken hastanelerden kanser ilacının satılması son derece yanlış bir uygulamadır. İstanbul'da yaşanan söz konusu olayda 23 milyon lira değerindeki 598 ilacın yakalanması durumun ciddiyetini ve vahametini ortaya koyuyor."

Saydan, son yıllarda özellikle kanser ilaçlarının çalınmasının endişe verici boyutlara geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kötü niyetli kişiler, bu ilaçları ele geçirerek merdiven altından ihtiyaç sahiplerine yüksek fiyattan satıyor veya yurt dışında müşteri buluyorlar. Yaşanan olaylardan çıkan sonuç, bu durumun devam edeceğini gösteriyor.

TEİS olarak, özellikle kanser gibi son derece zorlu bir tedavi süreci yaşayan hastaların mağdur olmaması için bu ilaçların eczanelerden verilmeye başlanması gerektiğini bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyoruz. Zira tüm ilaçlar için tek ve doğru adres eczanelerdir."

Nurten Saydan, hastaneler, Kanser, TEİS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eczacılardan 'kanser ilaçları eczanelerde satılsın' çağrısı - Son Dakika


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