Eczacılardan korona virüse şeffaf branda önlemi - Son Dakika
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Eczacılardan korona virüse şeffaf branda önlemi

6 saat önce

Uşak'ta bazı eczaneler Korona virüse karşı tezgahların önüne şeffaf branda çekerek önlem alırken, vatandaşlar bu önlemin faydalı olduğunu belirterek memnun olduklarını belirtti.

Eczacılardan korona virüse şeffaf branda önlemi, System.String[]

Uşak'ta bazı eczaneler Korona virüse karşı tezgahların önüne şeffaf branda çekerek önlem alırken, vatandaşlar bu önlemin faydalı olduğunu belirterek memnun olduklarını belirtti.

Dünyayı saran korona virüs tehdidi kapsamında yurt genelinde alınan önlemler Uşak'ta da alındı. Kent merkezindeki pek çok eczane korona virüsün bulaşma riskine karşı şeffaf branda ile temas mesafesini azaltırken bazıları ise kırmızı şerit uygulamasına geçti. Eczaneye astığı "İçeride aynı anda 3'ten fazla hasta bulunmamalıdır" yazısıyla salgın riskini en aza indirgeyen Eczacı Battal Mıdık, tüm eczanelerin bu önlemi alması gerektiğini savunarak uygulamanın devam edeceğini belirtti. Uşaklı vatandaşlar ise virüs salgınına karşı hem ecza çalışanlarının hem de kendi sağlıklarının korunduğunu belirterek, memnun olduklarını dile getirdi.

"MASKE VE ANTİSEPTİK BULUNDURAMIYORUZ"

Son dönemde artan vaka sayısıyla birlikte yoğun talebin etkisiyle eczanelerde maske ve antiseptik sayısının azaldığını dile getiren Battal Mıdık, "Zor bir dönem geçiriyoruz. Virüse karşı önlem olan maske ve antiseptikleri bulunduramıyoruz. Aldığımız önlemle insanlarla yakın temastan uzak duruyoruz. Genelde danışmaya gelenler çok fazla oluyor. İnsanlarda toplu bir panik havası var, biz de onları rahatlatmaya çalışıyoruz" dedi.

"BU DURUM GEÇİCİ"

Eczanesinde şeritli önlem alan Eczacı Halit Karaman bankoya 1 metreden fazla yaklaşılmaması gerektiğini belirterek, vatandaşların sosyal mesafenin korunması hususuna eczanelerde daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Karaman sözlerine şu şekilde devam etti: "Aldığımız tedbirler geleceğe dönüktür. Biz bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Devletin aldığı tedbirleri de tamamen tasvip ediyorum ve olumlu bakıyorum."

Eczanelerde alınan önlemle ilgili geç bile kalındığını ifade eden vatandaşlar ise önlemlerin kamusal alanlarda sıklaştırılmasının faydalı olacağını kaydetti.

(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)

Karaman, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:20 Kaynak: İHA

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