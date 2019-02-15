Son Dakika Haberleri: Eczacılardan "Stokçuluk" Açıklaması

Eczacılardan "Stokçuluk" Açıklaması

1 saat önce

Erzurum Eczacı Odası Başkanı Hakan Özcan, "Kesintisiz sağlık ve ilaç danışmanlığı hizmeti verirken stokçulukla suçlanarak mesleğimizin itibarının zedelenmesini kabullenmemekle birlikte eczacı depolarının tutumu sebebiyle hastalarımızla karşı karşıya gelmemize sebep olacak her türlü tutum...

Eczacılardan
Erzurum Eczacı Odası Başkanı Hakan Özcan, "Kesintisiz sağlık ve ilaç danışmanlığı hizmeti verirken stokçulukla suçlanarak mesleğimizin itibarının zedelenmesini kabullenmemekle birlikte eczacı depolarının tutumu sebebiyle hastalarımızla karşı karşıya gelmemize sebep olacak her türlü tutum ve uygulamanın karşısındayız." dedi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca 13 Şubat tarihinde 2019 yılı ilaç fiyatlandırması ile ilgili yapılan güncellemeleri duyurduğunu anımsatarak, ilaç fiyatlarında meydana gelecek değişikliklerin 19 Şubat itibariyle geçerli olacağını belirtti.

Söz konusu değişikliğin ilaca erişim noktasında olumlu olarak yansıdığını fakat yeni kur oranlarının açıklanmasıyla ilaç sektöründeki yaşanan ilaç temini sıkıntısının ciddi seviyelere ulaştığını kaydeden Özcan, Sağlık Bakanlığının yaptığı incelemelerin ardından 42 üretici, 20 depo ve 32 eczanede stokla ilgili sıkıntı tespit edildiğini hatırlattı.

Özcan, İl Sağlık Müdürlüğünce eczanelerin yoğun şekilde denetimlere tabi tutulduğuna işaret ederek, "Bu durum eczacılarımızı kamuoyunun gözünde ilaç yokluğunun sorumlusu gibi göstererek zan altında bırakmaktadır. Ülkemizin her köşesinde
kesintisiz hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak yaratılan intibanın karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Eczacıların zan altında bırakılmasını kabul etmediğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Eczacıların kesintisiz sağlık ve ilaç danışmanlığı hizmeti verirken stokçulukla
suçlanarak mesleğimizin itibarının zedelenmesini kabullenmemekle birlikte eczacı
depolarının tutumu sebebiyle hastalarımızla karşı karşıya gelmemize sebep olacak her türlü
tutum ve uygulamanın karşısındayız. Biz eczacılar halka en yakın
sağlık danışmanı olma düsturuyla hastalarımıza hizmet verebilmek adına fedakarca
çalışıyoruz ve halk sağlığını önceleyen bir mesleğin mensupları olarak aynı çaba ve hassasiyeti ilgili tüm tarafların göstermesini bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:52 Kaynak: AA

Hakan Özcan, Ekonomi
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