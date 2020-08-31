Eczacılık eğitiminde "sanal gerçeklik" dönemi başlıyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) öncülüğünde hazırlanan "Eczacılık Eğitimine Yönelik Sanal Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi" projesiyle eczacılık eğitim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazandırılması amaçlanıyor.

Üniversitenin haber merkezi koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle hazırlanan proje, eczacılık fakültesi öğrencilerine sanal gerçeklikle eğitim fırsatı sunuyor.

Projenin yürütücülüğü SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, araştırmacılık faaliyetleri ise Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Prof. Dr. Rana Arslan ve Araştırma Görevlisi Ezgi Doğan tarafından sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, uygulanan projenin, eğitim gören öğrencilere sanal gerçeklik ortamı kullanılarak deneyim kazandırılmasının hedeflediğini belirtti.

Kısa sürede önemli ilerleme kaydettikleri projede, özel bir kask takarak sanal ortama adım atan öğrencinin, kendisini çevresiyle etkileşimde bulunabileceği eczane ya da hastane gibi bir ortamda bulduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Eczacılık fakültesinin öğretim üyeleri tarafından tasarlanan sanal ortam, gerçek hayata oldukça yakın bir deneyim sunmaktadır. Böylece eczacılık eğitiminde yer alması gereken birçok deneyim, oldukça ekonomik ve tehlikelerden arındırılmış olarak sunulabilmektedir. Ayrıca bu teknoloji, söz konusu deneyimi zamandan ve mekandan bağımsız hale getirmektedir. Proje uygulamaları pandemi sürecine uygun olarak yapıldı. Pandemi döneminin hem sağlık çalışanlarının eğitimine hem de zaman ve mekandan bağımsız gerçekçi öğrenme süreçlerine önem katması, projenin önemini de oldukça artırmıştır."

Şahin, ortaya çıkan teknolojik ürünün yalnızca eczacılık eğitimine değil, uygulamalı tüm eğitim ve öğretim süreçlerinde de kullanılabileceğini aktardı.