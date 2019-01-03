Son Dakika Haberleri: Eczacılık Fakülteleri "Meslek İcra Sınavı"Nın Uygunluğu Görüşüldü

Eczacılık Fakülteleri "Meslek İcra Sınavı"Nın Uygunluğu Görüşüldü

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen "Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi" toplantısında eczacılık mesleği için asgari bilgi ve donanım şartını tespit eden meslek icrası sınavının uygunluğu görüşüldü.

Eczacılık Fakülteleri
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen "Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi" toplantısında eczacılık mesleği için asgari bilgi ve donanım şartını tespit eden meslek icrası sınavının uygunluğu görüşüldü.

Eczacılık fakültelerinde verilen eğitimin niteliğinin artırılması ve tüm boyutlarıyla ele alınması amacıyla düzenlenen toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, eczacılık alanında eğitim ve öğretime yeni başlayacak fakültelerde asgari standartların belirlenmesi, yetkin akademik personelin yetiştirilmesi, çekirdek eğitim programının sürdürülmesi, ilgili fakültelerin her eğitim öğretim yılında yerinde değerlendirilmesi ve eğitimin niteliğinin denetlenmesi, kontenjanlar ile yeni fakültelerin kurulması gibi konular da ele alındı.

Ayrıca, YÖK tarafından hukuk fakülteleri ile ilgili olarak gündeme getirilen meslek icra sınavının eczacılık fakülteleri için de uygun olup olmadığı müzakere edildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, toplantıda yaptığı konuşmada, yükseköğretimin yönetiminde paydaşların görüşlerinin isabetli karar almaya katkı sağlayacağını belirtti.

Saraç, dekanlar konseyinin görüşlerinin önemine işaret ederek bu yıldan itibaren konuya ilişkin bazı iyileştirici tedbirlerin uygulamaya konulacağını kaydetti.

Toplantıya YÖK Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Yekta Saraç, Güncel
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