Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehtap Uysal Atandı
1 saat önce
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehtap Uysal atandı.
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehtap Uysal
atandı. Rektör
Prof. Dr. Akın Levent'in uhdesinde olan Eczacılık Fakültesi Dekanlığını Prof. Dr. Mehtap Uysal devraldı. Devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Levent, görevi devralan Prof. Dr. Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması temennisiyle, çalışmalarında başarılar diledi. Üniversite üst yönetiminin de hazır bulunduğu törende konuşmaların ardından çiçek takdimi yapıldı. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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