Eczacılık öğrencileri atık ilaç konusunda okullarda farkındalık oluşturacak - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (ETUPSA) tarafından geliştirilen "Doğaya ilaç ol" projesiyle ilkokul öğrencilerinin atık ilaçların doğaya karışmadan toplanması konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Eczacılık öğrencileri, bp Türkiye tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi "Gelişim, Seninle" eğitimlerini aldıktan sonra, atık ilaçlarla ilgili hazırladıkları "Doğaya ilaç ol" projesiyle sosyal proje yarışmasına katıldı.

Öğrencilerin projesi şirket tarafından desteklenecek 9 proje arasında yer aldı.

Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ETUPSA Başkanı Betül Arslan, AA muhabirine, projeyi hazırlama aşamasında atık ilaçların çevre için büyük bir sorun olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Yaptıkları bir ankette, insanların ilaçlarının son kullanma tarihini bile takip etmediklerini gördüklerini belirten Arslan, "Sonrasında bu son ilaçları ya çöpe atıyorlar ya da lavaboya döküyorlar. Bilmeden çok fazla zarara neden oluyorlar. Çünkü bu ilaçlar doğaya karışarak dolaylı yollardan tekrar insan sağlığına zarar veriyor. Bu büyük ölçüde bir zarar." dedi.

Arslan, bazı şehirlerde atık ilaç kutularının yer aldığını ama o şehirlerde yaşayan insanların bu kutuların varlığından haberdar olmadığını ifade etti.

Projeyle atık ilaç kutularının var olduğunu göstermek ve sayısını artırmak istediklerini söyleyen Arslan, atık ilaçların doğaya ne kadar zarar verdiğini, bunların doğru şekilde imha edilmesinin faydalı olacağını insanlara anlatmayı amaçladıklarını aktardı.

"Ağaç yaşken eğilir" sözünden yola çıkarak ilkokullarda eğitimler verip projelerini yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"İlkokul öğrencilerine animasyon şeklinde, salgının izin verdiği koşullarda projemizi anlatmaya çalışacağız. Onun haricinde üniversite öğrencilerinin bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Çünkü üniversite öğrencileri geleceğin öğretmenleri, doktorları, eczacıları. Eğer onlar bilinçlenirse insanları da bilinçlendirebilirler. Diğer üniversite kulüpleriyle de iletişime geçerek farklı şehirlerdeki üniversitelere en azından atık ilaç kutusu koyulmasını sağlamak istiyoruz. Bunlar eczacılık, tıp ya da farklı fakülteler olabilir. Orta yaş grubunu da unutmuyoruz. Belediyeyle iletişime geçerek atık ilaç konusunun fark edilmesini istiyoruz."

Arslan, proje fikrinin ortaya çıktığı günden beri üniversite yönetiminin kendilerini desteklediğini, Trakya Üniversitesi öğrencileri olarak şanslı olduklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen de üniversite olarak eczacılık öğrencilerinin çevreye duyarlı projesini sonuna kadar desteklediklerini, öğrencilerin sorumluluk duygusuyla yeni projelere imza atmasını beklediklerini ifade etti.