Son Dakika Haberleri: Eczacılık öğrencileri ecza depolarını gezdi
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Eczacılık öğrencileri ecza depolarını gezdi

7 saat önce

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ecza depolarını gezerek bilgi aldı.

Eczacılık öğrencileri ecza depolarını gezdi, System.String[]
Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ecza depolarını gezerek bilgi aldı.

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Erdinç, fakültelerinde verdikleri eğitimin yanı sıra, düzenledikleri toplantılar ve etkinlikler ile öğrencilerin mezuniyet sonrasında mesleklerini icra etmelerine katkıda bulunacak birçok faaliyetlere yer verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Erdinç, bu amaçla mezuniyet sonrası kariyer planlama etkinlikleri kapsamında öğrenciler için ecza deposuna gezi düzenlediklerini ifade etti.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen gezide öğrencilere depo alanı gezdirilerek ilaç dağıtım sistematiği hakkında bilgi verildi. Şube Müdürü Doğan Altundağ, ecza depolarının işleyişi hakkında bir sunum gerçekleştirdi ve sunum sonrası serbest eczane işletmek isteyen eczacı adaylarının ilaç alımında dikkat etmesi gereken noktalar konusunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler sahada meslekleri ile ilgili düzenlenmeleri yerinde görmekten memnun olduklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
Dicle Üniversitesi, Güncel
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