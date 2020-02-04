Eczacılık öğrencileri kanser hastalarını gülümsetti - Son Dakika
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Eczacılık öğrencileri kanser hastalarını gülümsetti

12 dakika önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri, kanser tedavisi gören hastaları kapsüllerin içine koydukları notlarla gülümsetti.

Eczacılık öğrencileri kanser hastalarını gülümsetti, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri, kanser tedavisi gören hastaları kapsüllerin içine koydukları notlarla gülümsetti.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Balkan Onkoloji Hastanesini ziyaret eden öğrenciler, içerisinde motive edici notlar bulunan hap şeklindeki kapsülleri hastalara dağıttı.

Hastalarla sohbet eden öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği Başkanı Elif Feyza Nur Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaları ziyaret ederek onlara moral vermek istediklerini söyledi.

Hastaların motivasyonlarını artırmanın önemli olduğunu belirten Usta, "Bu amaçla kapsüller içerisine yazdığımız notlarla onları mutlu etmek istedik. Onların hislerini empati yaparak anlamaya çalıştık. Yüzlerindeki tebessümü gördüğümüz hastalar, teşekkür ederek mutlu olduklarını söylediler." dedi.

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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