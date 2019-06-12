Son Dakika Haberleri: Eczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildi
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Eczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildi

3 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Efe Aktaş (22) yaşamını yitirdi.

Eczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildi, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi  Hasan Efe Aktaş (22) yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesinde tabutunun üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim görürken yaklaşık 1,5 yıl önce kansere yakalanan Hasan Efe Aktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Yukarı Zaferiye Camii'ne getirilen Aktaş'ın tabutunun üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu. Hasan Efe Aktaş'ın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Aktaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
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