Eczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildi
3 saat önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Efe Aktaş (22) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören Trakya Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Efe
Aktaş (22) yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesinde tabutunun üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim görürken yaklaşık 1,5 yıl önce kansere yakalanan Hasan Efe Aktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Yukarı Zaferiye Camii'ne getirilen Aktaş'ın tabutunun üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu. Hasan Efe Aktaş'ın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Aktaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
- Edirne
Ünlü şarkıcı Berksan trafik kazası geçirdi
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor