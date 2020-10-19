Eczane çalışanı maske denetimi yapan 112 Şube Müdürüne kafa attı - Son Dakika

Aksaray'da maske denetimi yapan sağlık görevlisi girdiği eczanede eczacı tarafından saldırıya uğradı. Sağlık görevlisi hastaneye kaldırılırken eczacı gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Valiliği tarafından oluşturulan sağlık ekibi, kentte korona virüs tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimine çıktı. Uygulamalarda esnaf ve vatandaşları kontrol eden ekipler, cadde üzerinde bulunan bir eczaneye girerek kontrol etmek istedi. Burada eczacı olarak çalışan Yılmaz K. (56) nedeni belirlenemeyen bir sebepten 112 Acil Yardım Şube Müdürü Can Cansızlar'a (37) kafa atarak saldırıda bulundu. Eczacının kafa atması sonucu başından yaralanan Şube Müdürü Can Cansızlar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren eczacı Yılmaz K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY