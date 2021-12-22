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Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi - Son Dakika

Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi

22.12.2021 18:18

Ankara'da aldığı ilacı iade etmek isteyen Yasemin E., tartıştığı eczane çalışanlarına saldırdı. Eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., güvenlik kamerası görüntüleri yansıyan olayla ilgili darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu.

Dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki bir eczanede meydana gelen olayda Yasemin E. öğle saatlerinde satın aldığı tiroid ilacını iade etmek için eczaneye gitti. Eczacı Meryem K. iade işlemi için Yasemin E.'den banka kartını istedi.

"BECERİKSİZLER BİR ŞEYİ HALLEDEMEDİNİZ"

Ancak Yasemin E. kartını vermek istemediği söyleyerek, "Beceriksizler, bir şeyi halledemediniz" diyerek hakaretler savurmaya başladı. Ardından bilgisayar monitörünü yumruklayan Yasemin E. kendisini engellemek isteyen eczası Meryem K.'nin bileğini ısırıp başına yumruk attı. Yasemin K. daha sonra araya giren eczane teknisyene Yusuf Y.'ye tekme atarak küfretmeye başladı. Eczane çalışanları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı. Saldırı anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

"CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASINI İSTİYORUZ"

Eczacı Meryem K., sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldıklarını belirterek, "Bir ilacı iade etmeye gelen hastanın işlemi gerçekleştirirken önce sözlü şiddetine hemen sonra ise fiziki şiddetine maruz kaldık. Üzücü olan sağlık çalışanların sağlık hizmeti sunarken bu tarz şiddetlere maruz kalması. Daha üzücü olan ise bir başka hastamızın bu şiddet anına tanıklık etmiş olmasıdır. Biz büyük bir çabayla diğer hastamızı çıkarmaya çalıştık. Sağlık çalışanları olarak sağlıkta şiddete yönelik caydırıcı yasalar ve önlemler alınmasını istiyoruz. Bu cezasızlık halinin başkalarına cesaret vermesini istemiyoruz" dedi.

Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi

Çankaya, Saldırı, Eczane, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi - Son Dakika


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