Eczane fareleri yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde girdikleri eczaneden 300 lira para ile para kasası çekmecesini çalan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Bulvarı üzerinde bir eczaneye giren hırsızlar 300 lira para ile içinde para bulunan para kasası çekmecesini çaldı. Hırsızlık olayını fark eden eczacının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Zanlılardan birinin A.Ş. (15) olduğu belirlendi. Akasya Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan A.Ş.'nin verdiği bilgi doğrultusunda arkadaşı H.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - HATAY