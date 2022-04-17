Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi - Son Dakika
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Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi

17.04.2022 11:18

İzmir'in Aliağa ilçesinde 15 aylık bebek, eczane tarafından verilen yanlış ilaç nedeniyle neredeyse hayatını kaybediyordu. İddiaya göre eczane tarafından yanlışlıkla verilen antidepresan ilacı içen bebek, 20 saat komada kaldı. Aile, ilaçları karıştıran eczane kalfasından şikayetçi olacak.

Aliağa ilçesinde yaşayan Mustafa ve Ayşegül Karaca çifti, iddialara göre rahatsızlanan ikinci çocukları 15 aylık Osman Kerim'i çocuk doktoruna götürdü. Çocuğu muayene eden doktor, tedavi için reçete yazdı. Baba Mustafa Karaca, ilaçları almak için ilçede bulunan bir eczaneye gitti. İddialara göre, eczaneden reçetede yazan ilaç yerine yanlışlıkla başka bir ilaç verildi. 13 yaşından küçüklere verilmemesi tavsiye edilen ağır antidepresan ilacı, ailesi tarafından bir doz küçük çocuğa içirildi.

Eczanede yanlışlık 15 aylık bebeğe ağır antidepresan ilaç verildi

İLACI İÇİNCE RAHATSIZLANDI

İlacı içen minik Osman Kerim rahatsızlandı. İlaca vücudu reaksiyon gösteren çocuk, hemen baba Mustafa Karaca tarafından apar topar Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Baba Mustafa Karaca, müdahale sırasında çocuğa verdikleri ilaç kutusunu ve reçeteyi doktorlara gösterdi. Doktorlar ise babaya reçetede yazılan ilacın dışında farklı bir ilacın verildiğinin tespit edildiğini söyledi. Yaklaşık 20 saat koma halinde kalan küçük Osman Kerim, doktorların müdahalesi ile kurtarıldı.

Eczanede yanlışlık 15 aylık bebeğe ağır antidepresan ilaç verildi

"20 SAAT KOMADA KALDI"

Yaşadıkları olay nedeniyle eşiyle birlikte endişeli saatler geçiren ve reçetede yer alan ilaçlardan biri sandığı ilacı çocuğa verdiklerini anlatan Mustafa Karaca, "Hastalanan çocuğum için çocuk doktorunun yazmış olduğu reçete ile eczaneye başvurmuştum. Eczanede ilaçları aldım. Çocuğuma kullandırmaya başladım fakat 2 saat sonra çocuğumda bir takım değişiklikler olduğunu fark ettik. Acil servine başvurduğumuzda çocuk doktorunun yazdığı reçetenin ikinci sırada yazılan ilacın yerine başka ilaç verildiğini tespit ettiler. Bir doz vermiştik. Bir dozun bize geri dönüşü 20 saatlik koma hali oldu. 13 yaşın altında kullanılması tavsiye edilmeyen ilacı 15 aylık çocuğa eczacının bir hatası yüzünden verdik. Bizim tarafından tek doz olarak verildi. Bir daha böyle hataların yapılmaması için hukuki işlemleri başlatıyorum. Haklarında şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Eczanede yanlışlık 15 aylık bebeğe ağır antidepresan ilaç verildi

"İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE KARIŞTI"

Öte yandan, yanlış ilacı veren söz konusu eczane kalfası, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, ilacın bir başka ilaçla olan isim benzerliği nedeniyle yanlış okumadan kaynaklı verildiğini ve çocukla ilgili olay sonrası gerekli takiplerin yapıldığını söyledi.

Eczanede yanlışlık 15 aylık bebeğe ağır antidepresan ilaç verildi
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Mustafa Karaca, Eczane, Baba, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi - Son Dakika
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