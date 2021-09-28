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Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek... Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi'ne firmalardan yoğun ilgi - Son Dakika

Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek... Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi'ne firmalardan yoğun ilgi

28.09.2021 16:57

Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek.

Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek... Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi'ne firmalardan yoğun ilgi

MALATYA - Malatya'da öğrenim gören lise öğrencilerinin geliştirdiği 'Akıllı Eczane Sistemi' TEKNOFEST'te birincilik elde ederken projenin ticari ürün haline dönüştürülmesi için firmalar yoğun ilgi gösteriyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'de Malatyalı öğrenciler birçok alanda derece elde etti. Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 3 öğrencinin yer aldığı Ahi Yunus Emre takımı, Akılı Eczane Sistemi projesiyle sağlık ve ilk yardım kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Geliştirilen projeyle eczanelerde yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Projenin ticari ürün haline dönüştürülmesi için lise öğrencilerine firmalardan teklif geliyor. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'da öğrencileri tebrik ederek projeyi inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, TEKNOFEST'te elde edilen başarıların mutlu ettiğini ifade ederek"Uzun bir süredir pandeminin gölgesinde ciddi bir stresin altındaydık. Bu pandemi döneminde yapılan etkinlikler veya bilimsel faaliyetler bizim için daha önemli. Çünkü yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde çeşitli risklere rağmen sizler bu projeleri devam ettiriyorsunuz ve TEKNOFEST'te derece getiriyorsunuz. Bu fazlasıyla bizi motive etti, hem de Malatya'daki TEKNOFEST farkındalığını daha da güçlendirdi. Biz geçen sene 110 projeyle başvurmuştuk TEKNOFEST'e, bu sene 217 projeyle katıldık. 7 projemiz finale çıktı. Finale çıkan projelerimizden 4 tane derece aldık. 1 tane birincilik, 1 tane ikincilik, 2 tane de üçüncülük aldık. Malatya'da önemli bir başarı bence. Bir dahaki süreçlerde daha da artacağına inanıyoruz. Hem TÜBİTAK'da hem de TEKNOFEST'te Malatya'nın daha da önemli yerlere gelebilmesi için hem çalıştaylar yapacağız hem de öğretmen arkadaşlarımızı eğitimden geçireceğiz" dedi.

"4-5 yerden ticari ürün haline dönüştürülmesi için yine teklifler geldi"

Projenin danışman öğretmeni Ali Yılmaz Altınsuyu, projenin geliştirilip ticarete dönüştürülmesi konusunda teklifler geldiğine değinerek "2019 yılından beridir öğrencilerimizle birlikte proje için çalışıyorduk. Projemiz TEKNOFEST'te çok büyük ilgi gördü. Hastaların, hasta yakınlarının, eczacıların, eczane çalışanlarının hepsinin görüşlerini alarak öğrencilerimiz birlikte böyle bir sistem hazırladılar. İstanbul'da da bir çok firma tarafından projemiz uygun görüldü ve geliştirilip ticariye dönüştürülmesi için çok teklifler geldi. Öğrencilerimize aynı zamanda TEKNOFEST'te iş teklifleri geldi. Yazılım konusunda özellikle. Bu bizim için gurur vericidir. Bu projenin orada olması, meslek lisesi tarafından yapılması, öğrencilerime iş teklifi gelmesi ve diğer üniversitelerden öğrencilerimize yazılım konusunda çalışma yapmak istemeleri guru verici. 4-5 yerden ticari ürün haline dönüştürülmesi için yine teklifler geldi" dedi.

"Beklemeleri önlemek için böyle bir cihaz geliştirdik"

Projede görev alan öğrenci Ahmet Çağrı Gündoğdu, eczanelerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için Covid-19 sürecinde böyle bir sistem geliştirdiklerini belirterek "Cihazımız akıllı eczane sistemi. Covid-19 sürecinde eczanelerde yoğunluk olduğundan dolayı kapalı alanlara sınırlılık getirildi. Yoğunlukta hastalar içeri teker teker alındığından dolayı vatandaşlar dışarıda bekliyor. Bizde bu dışarıda beklemeleri önlemek için böyle bir cihaz geliştirdik. Cihazımız dışarıda ATM gibi olduğundan kimlik bilgilerini, e-reçete bilgilerini girerek ödeme işleminin ardından ilaçları alabiliyoruz. İlaçlar orada robot kol ile taşıyıcı banta düşüp bize geliyor. Ardından da ilaçların nasıl kullanılacağı ile ilgili bize reçete çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Eczanede de içeri girmeden ilaçlarını alabilecekler"

Projede görev alan öğrenci Talip Askok, vatandaşların eczane içerisine girmeden, temas etmeden ilaçları alabileceklerini ifade ederek "Biz bu cihazımızı eczane dışarılarına kurarak aynı bankamatik tarzı insanların ilaç ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. İnsanlar nasıl bankaya gitmeden para çekebiliyorsa, eczanede de içeri girmeden ilaçlarını alabilecekler. Bu şekilde bir sistem geliştirdik" dedi.

Projede görev alan öğrenci Talha Özbay, proje çalışmalarında destek verenlere teşekkürlerini dile getirerek "Biz 2019 yılı Aralık ayından itibaren bu proje üstünde çalışıyoruz. 3 arkadaş birbirimizi destekleyerek bu projeyi yaptık. Öğretmenlerimizden, okulumuzdan çok büyük destekler ve yardımlar aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birincilik bizi mutlu etti. Heyecan vericiydi, kendimle okulumla gurur duydum. Meslek lisesi yargısının da önüne geçmiş olduk" şeklinde konuştu.

Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek... Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi'ne firmalardan yoğun ilgi
Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek... Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi'ne firmalardan yoğun ilgi
Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek... Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi'ne firmalardan yoğun ilgi
Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek... Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi'ne firmalardan yoğun ilgi

Türkiye, Eczane, Lise, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek... Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi'ne firmalardan yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eczane otomatıyla eczaneye gitmeden ilaç alınabilecek... Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi'ne firmalardan yoğun ilgi - Son Dakika
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