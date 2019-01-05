Son Dakika Haberleri: Eczane poşetleri için düzenleme

Eczane poşetleri için düzenleme

1 saat önce

Eczanelerde 15x25 boyutlarında ve kalınlığı 0,15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olmasıyla ilgili düzenleme yapılacak.

Eczane poşetleri için düzenleme, System.String[]
Eczanelerde 15x25 boyutlarında ve kalınlığı 0,15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olmasıyla ilgili düzenleme yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:20 

Ekonomi
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