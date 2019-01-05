Eczane poşetleri için düzenleme
1 saat önce
Eczanelerde 15x25 boyutlarında ve kalınlığı 0,15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olmasıyla ilgili düzenleme yapılacak.
Eczanelerde 15x25 boyutlarında ve kalınlığı 0,15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olmasıyla ilgili düzenleme yapılacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:20
Fabrika İşçilerinin Kurduğu Yardımlaşma Derneği, 6 Ton Şekeri İşçilere Kilosu 1,5 TL'den Sattı
Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız
Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı