Eczane teknisyenleri Trabzon'da buluştu - Son Dakika
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Eczane teknisyenleri Trabzon'da buluştu

6 saat önce

Karadeniz Eczane Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu organizasyonu ile Eczane Teknisyenleri Federasyonlar ve Dernekler buluşması Trabzon'da bir otelde yapıldı.

Eczane teknisyenleri Trabzon'da buluştu, System.String[]

Karadeniz Eczane Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu organizasyonu ile Eczane Teknisyenleri Federasyonlar ve Dernekler buluşması Trabzon'da bir otelde yapıldı.


Toplantıda konuşan Karadeniz Eczane Teknisyenleri Federasyon Başkanı Sait Çolak, bölgeler arasındaki toplantıların sorunların çözümü için yararlı geçmesini beklediklerini belirterek "Yarınlarımıza ilişkin kaygılarımızın tartışıldığı, ortak aklın öncülüğünde geleceğimize ilişkin kararların alınması adına önemli bir toplantı. Geçmişimizi ve kendimizi sorgulamadan ders çıkarmadan sorunlarımızın çözümünü içeren yeni projeler üretmeliyiz. Daha büyük düşünerek kalıcı ve uzun vadeli projeler hayata geçirme hedefinde olmalıyız. Mesleğimizin ve meslek örgütümüzün asıl ihtiyacı bunlardır"dedi


Çolak sözlerini Yunus Emre'nin 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" sözleriyle tamamladı. - TRABZON

Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
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