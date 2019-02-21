Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi' Konulu Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı
1 saat önce
Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı.
Ankara
Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı.
Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı. Ankara Eczacı Odası tarafından eczane ve eczacılık mesleğinin toplumdaki imajının daha da güçlendirilmesi ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla yola çıkılan kısa film yarışması katılımcılarını bekliyor. Birinci, ikinci ve üçüncülerin ödüllendirileceği yarışmada dereceye girenlerin ödülleri ise 14 Mayıs
2019 tarihinde Eczacılık Günü'nde takdim edilecek. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu
Mansur Yavaş, Rakibi Özhaseki Hakkında Suç Duyurusunda