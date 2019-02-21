Son Dakika Haberleri: Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi' Konulu Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi' Konulu Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

1 saat önce

Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı.

Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi' Konulu Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı, System.String[]
Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı.

Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi" konulu kısa film yarışması başvuruları başladı. Ankara Eczacı Odası tarafından eczane ve eczacılık mesleğinin toplumdaki imajının daha da güçlendirilmesi ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla yola çıkılan kısa film yarışması katılımcılarını bekliyor. Birinci, ikinci ve üçüncülerin ödüllendirileceği yarışmada dereceye girenlerin ödülleri ise 14 Mayıs 2019 tarihinde Eczacılık Günü'nde takdim edilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Mansur Yavaş, Rakibi Özhaseki Hakkında Suç Duyurusunda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:35:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi' Konulu Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]