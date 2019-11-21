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Eczanede bakma bahanesiyle eline aldığı uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı yuttu
6 saat önce
Eczanede bakma bahanesiyle eline aldığı uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı yuttu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:13 Kaynak: DHA
Eczanede bakma bahanesiyle eline aldığı uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı yuttu
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