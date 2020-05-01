Eczanede bıçaklı soygun - Son Dakika

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişi eczaneye girerek bıçakla soygun gerçekleştirdi. Eczaneden 150 lira çalan hırsız olay yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.



Olay, Bor ilçesinde meydana geldi. Özözay Eczanesi'ne giren bir kişi bıçak göstererek eczacıdan para kasasını istedi. Eczacı Behice Özay ise kasada olan 150 lirayı verdi. Parayı alan zanlı yürüyerek eczaneden çıktı. Durumu fark eden eczacının eşi koşarak zanlıyı yakalamak istedi. Kaçan zanlıyı polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kişinin 22 yaşındaki D.Y. olduğu belirlendi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ettiği bildirildi.



Öztürk saldırıyı kınadı



Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk saldırıyı kınayarak, "Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor. Bugün Akşam saat 16.30-17.00 arasında Özözay Eczanesi sahibi Ecz. Behice Özay'a yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum" dedi - NİĞDE