Eczanede Çıkan Yangın Zamanında Müdahaleyle Söndürüldü

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Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu