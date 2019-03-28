Son Dakika Haberleri: Eczanede Çıkan Yangın Zamanında Müdahaleyle Söndürüldü

Eczanede Çıkan Yangın Zamanında Müdahaleyle Söndürüldü

55 dakika önce

Denizli eczanede çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle çevresindeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Eczanede Çıkan Yangın Zamanında Müdahaleyle Söndürüldü, System.String[]
Denizli eczanede çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle çevresindeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaklaşık 150 bin TL maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde sabah karşı eczaneden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin eczanenin yanında bulunan ev ve iş yerlerine sıçramasına engel oldu. Yangın yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında eczane içerisinde ilaçlar ve malzemeler hasar görürken yaklaşık 150 bin TL'lik maddi zarar olduğu kaydedildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:08 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 15:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczanede Çıkan Yangın Zamanında Müdahaleyle Söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]