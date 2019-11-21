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Eczanede eline aldığı uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı yuttu

6 saat önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde, eczaneye giren Emre Ö., (36) yeşil reçete ile kas ve eklem ağrılarının tedavisi için verilen, uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı, bakmak bahanesiyle eline aldığı sırada yuttu.

Eczanede eline aldığı uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı yuttu, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde, eczaneye giren Emre Ö., (36) yeşil reçete ile kas ve eklem ağrılarının tedavisi için verilen, uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı, bakmak bahanesiyle eline aldığı sırada yuttu. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, dün Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'ndeki eczanede meydana geldi. Emre Ö., girdiği eczanede yeşil reçete ile kas ve eklem ağrılarının tedavisi için verilen ve uyuşturucu yan etkisi bulunan, gabapentin etken maddeli ilacı almak istediğini söyledi. Eczanenin mesai bitimi nedeniyle kapalı olduğunu söyleyen kalfa Ayşenur Balakcı, Emre Ö.'yü nöbetçi eczaneye yönlendirdi. Rafta yerini gösterdiği ilaç kutusunu görmek istediğini söyleyen Emre Ö., kalfanın eline aldığı kutuyu aniden alarak tabletten bir hapı yuttu. Şüpheli ardından koşarak eczaneden ayrıldı.

Kalfanın haber vermesi üzerine polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda kas rahatsızlığı bulunduğu yönünde ifade veren Emre Ö., kronik ağrıları nedeniyle 2 yıldır ilacı kullandığını, doktora gidemediği için de ilacı reçeteye yazdıramadığını öne sürdü. Şüpheli savcılık kararı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczacı kalfası Ayşenur Balakcı, şüphelinin reçetesi olmadığı halde bir ilacı almak istediğini belirterek, "Bir anda rafa yöneldi ve ilaç kutusunu alarak içinden bir hapı yuttu. Önceden gelip keşif yaptığını düşünüyorum. Çünkü ilacın rafta nerde olduğunu anında gördü. Kutuyu eline alır almaz da hapı yuttu" dedi.


Polis, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:25 Kaynak: DHA
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