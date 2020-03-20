Eczanede ilginç korona virüs önlemi - Son Dakika
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Eczanede ilginç korona virüs önlemi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir eczacı, korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle şeffaf naylon gererek çalışanların müşteri ile temasını önledi.

Eczanede ilginç korona virüs önlemi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir eczacı, korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle şeffaf naylon gererek çalışanların müşteri ile temasını önledi.


Türk Eczacıları Birliğinin, korona virüs ile mücadele kapsamında kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, eczane çalışanları da önlemlerini sürdürüyor. Virüsten korunmak için maske ve eldiven takan eczane çalışanları, müşterilerle olan mesafelerini şeffaf naylon gererek artırdı. Tezgahın hemen önüne gerilen naylon, eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı birbirinden ayırıyor. Viranşehir'de eczane sahibi Abdurrahman Bulut, korona virüs tedbirleri kapsamında böyle bir uygulama ile hem çalışanlarını hem de müşterilerini bir nebze de olsa koruduklarını ifade etti. Bulut, önlemin müşteriler tarafından da beğenildiğini belirterek, herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini kaydetti.


Eczane müşterileri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:47 Kaynak: İHA

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