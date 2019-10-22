Eczaneden 20 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

SAMSUN - Samsun'da gece saatlerinde girdiği eczaneden yaklaşık 20 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bulunan bir eczanede 22 Eylül gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız gece saatlerinde kapısını zorlayarak açıp içeri girdiği eczaneden yaklaşık 20 bin liralık malzeme çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını Y.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.