Son Dakika Haberleri: Eczaneden ağrı kesici aldı; kanı maviye dönüştü
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Eczaneden ağrı kesici aldı; kanı maviye dönüştü

55 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletinde 25 yaşındaki bir kadın diş ağrısı için eczaneden anestezi etkisi yapan ağrı kesici aldı; kanı koyu mavi renge dönüştü.

Eczaneden ağrı kesici aldı; kanı maviye dönüştü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Rhode Island eyaletinde, 25 yaşındaki bir kadın diş ağrısı için eczaneden anestezi etkisi yapan ağrı kesici aldı; kanı koyu mavi renge dönüştü.


Kadının, ilacı kullandıktan bir gün sonra rahatsızlanıp hastaneye gitmesi üzerine doktorlar 'methemoglobin' hastalığı teşhisi koydu. Nadiren görülen ve bazen ölümcül olabilen rahatsızlık, vücutta oksijen oranının yeterli düzeyde olmamasından kaynaklanıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:30 
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