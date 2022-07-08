Edinilen bilgiye göre, olay Kurşunlu Caddesi Eskibayram yerinde meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 10 ABD 111 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle geri geri giderken eczaneden çıkmakta olan 73 yaşındaki Hamide A.'ya çarptı. Yaralanan kadın, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eczaneden çıkan kadına otomobil çarptı - Son Dakika

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