Eczaneden ilginç korona virüs önlemi - Son Dakika
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Eczaneden ilginç korona virüs önlemi

6 saat önce

Eczaneden ilginç korona virüs önlemi Gün içinde yerli yabancı yüzlerce kişinin girdiği bir eczanede, şeffaf naylonlu korona önlemi beğeni topladı Antalya'da bir eczanenin yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, müşterilerle arasına mesafe koyan şeffaf naylonlu önlem beğeni topladı.

Eczaneden ilginç korona virüs önlemi

Gün içinde yerli yabancı yüzlerce kişinin girdiği bir eczanede, şeffaf naylonlu korona önlemi beğeni topladı

ANTALYA - Antalya'da bir eczanenin yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, müşterilerle arasına mesafe koyan şeffaf naylonlu önlem beğeni topladı. Tünel gibi alana giren müşteriler, çalışanlarla küçük gişe gibi bir noktadan iletişim kuruyorlar.

Antalya'da korona virüs önlemleri artarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir eczane, işletme içini şeffaf naylon ile donattı. İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm bu naylon ile çadır gibi korumaya alındı. Bu uygulama ile hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissetti. Maske ve eldiven takarak görevlerini yapan iki kadın çalışanın, müşterileri ile aralarındaki mesafenin 1 metre olduğu görüldü. Ödeme ise naylon üzerine gişe gibi açılan 3 noktadan yapıldı. Eczaneye gelenler uygulamayı başarılı bulduklarını dile getirdi. Uygulamanın ülke genelinde de büyük beğeni topladığını dile getiren çalışanlar, şeffaf önlemin nasıl yapıldığında dair çok sayıda telefon aldıklarını belirtti.

"Alınması gereken bir önlem"

İlaç alan Tibet Bahar, "Uygun bir yöntem olmuş. Çalışanlar için güzel bir uygulama olmuş kendilerini koruyorlar. Bizim içinde daha güvenli. İlk kez böyle bir uygulama gördüm. Kişisel alanı daraltıyor ama alınması gereken bir önlemdi" dedi.

"Başarılı bir yöntem"

Şakir Alpay ise, "İlk kez böyle bir şey gördüm. Çok iyi bir korunma tedbiri. Herkes uyarsa çok güzel olur. Hem biz hem çalışanlar korunuyor. Yabancı, yerli herkes eczaneye geliyor. Bu durumda hiçbir şeyin olacağını zannetmiyorum. Çok başarılı bir yöntem bulmuşlar" ifadelerini kullandı.

Eczaneden ilginç korona virüs önlemi

Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:41 Kaynak: İHA

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