Eczaneden korona virüse karşı ultraviyole ışık önlemi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Eczaneden korona virüse karşı ultraviyole ışık önlemi - Son Dakika

Eczaneden korona virüse karşı ultraviyole ışık önlemi

6 saat önce

Eczaneden korona virüse karşı ultraviyole ışık önlemi Kullandığı teknoloji ile Korona virüsle mücadele ediyor Eczacı Çağatay Erat;

Eczaneden korona virüse karşı ultraviyole ışık önlemi

Kullandığı teknoloji ile Korona virüsle mücadele ediyor

Eczacı Çağatay Erat; "Eczanenin 25 metrekarelik müşteri alanı dezenfekte oluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir eczane, dünya çapında hızla yayılan Korona virüse karşı önlem olarak ultraviyole ışık teknolojisiyle dezenfekte ediliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı saran yeni nesil Korona virüs Covid-19, Türkiye'yi de etkisi altına alıyor. Açıklanan verilere göre ülkede toplam 98 vaka bulunurken, virüse karşı önlemler son hız devam ediyor. Virüsün en büyük tehlike arz ettiği sağlık hizmetlerinde de büyük bir titizlikle mücadele sürüyor. Son olarak Eskişehir'de eczacılık yapan Çağatay Erat, eczanesinde virüse karşı aldığı tedbirler ile öne çıkıyor. Kullanılan ultraviyole, bir diğer adıyla mor ışık teknolojisi ile işletmede sterilizasyonu sağlayan eczacı, vatandaşlardan da büyük takdir görüyor.

"Eczanenin 25 metrekarelik müşteri alanı dezenfekte oluyor"

Eczanenin bu yöntemle dezenfekte edildiğini ifade eden Eczacı Çağatay Erat, sağlık profesyonellerinin kontrolleri altında kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Erat yaptığı açıklamada, "Eczanemizde, hastanelerde kullanılan insansız ortam sterilizasyonu var; özel bir lamba. Bu lambayı daha önceden eczanemiz için tedarik edip kullanımına başladık. Akşamları personelimizle beraber çıkarken lambayı yakıyoruz. Eczanenin 25 metrekarelik müşteri alanı dezenfekte oluyor. Bu mor ışığın maliyeti çok yüksek değil ama sağlık profesyonellerinin kontrolleri altında kullanılması gerekiyor. Bu nedenle de eczanemde kullanıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu süreci dikkatli olarak atlatacağımıza inanıyorum"

Ultraviyole ışık teknolojisinin yanı sıra bir buçuk metre kuralını da eczanesinde uygulayan Eczacı Çağatay Erat, gelen hastaları da virüse karşı her konuda bilgilendirdiklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı uyarılarla bu sürecin dikkatli olarak atlatılabileceğini sözlerine ekleyen Erat, "Sarı çizgi uygulaması hem gelen hastaları virüsten korumak hem de bizi korumak adına yapılmış bir uygulama. Sağlık Bakanlığı da zaten bu 1 buçuk metre kuralını söylemişti. Buna uygun olarak da biz eczanemizde sarı çizgi uygulamasını başlattık. Bütün vatandaşlarımız da bu kurala uyuyor. Ayrıca vatandaşlarımıza da Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği '14 gün' kuralını hatırlatıyoruz. Burada kendilerine alışkanlık kazandırmaya çalışıyoruz. Hem 1 buçuk metre kuralı hem de dezenfektan kullanılması gerektiği yönünde bilgilendiriyoruz kendilerini. Onlara kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğini söylüyoruz. Eczane içerisinde 3 taneden fazla hastanın bulunmasını engelliyoruz. Diğer eczacı arkadaşlarımız da kendi imkanları doğrultusunda tedbirlerini en üst düzeye çıkarmış durumdalar. Bu zorlu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı uyarılara dikkat etmek gerek ve bu süreci de dikkatli olarak atlatacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanları için endişe duyuyoruz"

Vatandaşlardan Melehat Kırcalı ise eczanede yapılan bu uygulama için eczacıya teşekkür ederken, vatandaş olarak kendilerinin de elinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı. Halkla iç içe oldukları için sağlık çalışanları adına endişelendiğini de sözlerine ekleyen Kırcalı yaptığı açıklamada, "Bu uygulama için Çağatay Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başka yerlerde bu denli ciddi önlemler göremedim. Hem kendileri hem de vatandaşlar için olayı ciddi değerlendirdikleri için ben de bu eczaneyi tercih ettim. Biz tabi ki evde su, sabun önlemlerini alıyoruz ama dışarıda alınması gereken tedbirler var. Evden zaten acil durumlarda çıkıyoruz şu an. Elimizden geleni biz de vatandaş olarak yapmaya gayret ediyoruz. Evde bir torunumuz var. Annesi ve babası dışarıda çalıştığı için biz bakıyoruz ona. Bu sebeple önlemimizi ne kadar alırsak o kadar iyi. Burada sağlık çalışanları için de endişe duyuyoruz çünkü sürekli halkla iç içeler. Onların da kendilerini korumaları gerekiyor. Sonuçta herkes kendisini korumak zorunda. Tedbir alalım takdir Allah'tan" dedi.

Eczaneden korona virüse karşı ultraviyole ışık önlemi

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:04 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum         
22:13
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi         
19:42
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 17:18:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eczaneden korona virüse karşı ultraviyole ışık önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]