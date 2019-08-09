Son Dakika Haberleri: Eczaneden yeşil reçeteli ilaç çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Eczaneden yeşil reçeteli ilaç çalan 2 şüpheli tutuklandı

50 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde, eczaneden yeşil reçete ile satılan ilaç çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eczaneden yeşil reçeteli ilaç çalan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde, eczaneden yeşil reçete ile satılan ilaç çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eczaneden yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 40 kutu ilacın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayını B.O. ve E.C.T'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İkametlerde yapılan aramalarda çalınan ilaçların bir kısmı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi, Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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