Eczaneden yeşil reçeteli ilaç çalan 2 şüpheli tutuklandı
50 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesinde, eczaneden yeşil reçete ile satılan ilaç çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:00 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde, eczaneden yeşil reçete ile satılan ilaç çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki bir eczaneden yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 40 kutu ilacın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayını B.O. ve E.C.T'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İkametlerde yapılan aramalarda çalınan ilaçların bir kısmı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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