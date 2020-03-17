Eczaneler, dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan onay bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Eczaneler, dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan onay bekliyor - Son Dakika

Eczaneler, dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan onay bekliyor

6 saat önce

Türk Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş, eczanelerde dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan onay beklediklerini söyledi.

Eczaneler, dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan onay bekliyor, System.String[]

Türk Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş, eczanelerde dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan onay beklediklerini söyledi.

Kayseri'de, 12. Bölge Eczacı Odası'nda düzenlenen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili bilgi verildi.

Türk Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş, dün itibariyle kendilerine gelen son haberde, Sağlık Bakanlığının üreticiler üzerinden gerekli talimatları verdiği, ecza depolarına gerekli arzın sağlanacağı ve eczaneler üzerinden hastalara uygun fiyatta maske ve dezenfektan satılması programının yapıldığının ifade edildiğini aktardı.

Ulutaş, şu bilgileri verdi:

"Eczanelerde dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan şu an için onay bekliyoruz. Eczanelerimizin standart olarak yapacağı formülasyonu Bilim Kurulu onayladıktan sonra eczacılarımız, eczanelerinde dezenfektan üretimine geçecek. Halkımızın bu ihtiyacını karşılayacaklar. Şu an onay aşamasında. O problemi de bu şekilde çözeceğimizi düşünüyorum."

12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın da Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.

Depolarda herhangi bir ilaç sıkıntısı olmadığını ve düzenli sevkıyat yapıldığını vurgulayan Akın, Kovid-19 hastalığı için en önemli tedbirin panik yapmamak ve temel hijyen kurallarına uymak olduğunu kaydetti.

Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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