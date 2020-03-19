Eczaneler için koronavirüs tedbirleri alınması çağrısı - Son Dakika

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Ener, yoğunluk nedeniyle eczanelerin koronavirüs açısından risk alanı, eczacılar da riski en yüksek meslek gruplarından biri haline geldiğini belirterek, önlem alınması çağrısı yaptı.

Ener, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan ettiği bir durumla karşı karşıya olunduğunu anımsatarak, bu mücadelede eczacıların da koronavirüsün (Kovid-19) önlenmesine, tanısına, durdurulmasına ve hastaların tedavisine yoğunlaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının aldığı önlemleri, yürüttüğü çalışmaların birçoğunu yerinde buldukları ve desteklediklerini dile getiren Ener, halka en yakın sağlık danışmanı olarak eczanelerde 7 gün 24 saat hizmet verildiğini ifade etti.

Ener, koronavirüs olgularının yüzde 10'unun sağlık çalışanı, hastanede görev alan sağlıkçıların ise yüzde 20'sinin koronavirüsle enfekte olduğunu belirterek, hastane ve aile sağlı merkezlerine gidişleri kontrol altına almak için alınan bazı kararların önemli olduğunu vurguladı.

Bu tedbirlerle beraber eczanelerin yoğunlaşması sonrasında, hastalar ve diğer kişiler ile eczane çalışanlarının bulaşma konusunda büyük risk altında olduğunu ifade eden Ener, şöyle devam etti:

"Özellikle yaşlılar, hastalık semptomlu veya taşıyıcı kişiler, gebeler vb. yüksek risk grubunda olanların eczanelerde bir arada olması bu salgını körükleyecektir. Eczanelere yoğun gelen insanlar nedeniyle, eczaneler risk alanı, eczacılar da riski en yüksek meslek gruplarından biri haline gelmiştir. Yaklaşık 27 bin eczane ve eczacı, en az üçer eczacı teknikeri ile 80 bin kişi olarak düşünüldüğünde, eczanelerin virüsün en fazla yayılabileceği alanlardan biri haline geldiği aşinadır. Sağlık Bakanlığının bu konuda acil önlem almasını, eczanelerle ilgili alınacak tedbirlerin biran önce hayata geçirilmesi konusunda gerekli adımların atılması gerekliliğini kamuoyu ve yetkililerin dikkatine sunmaktayız."

Kepenk arkasından satış

PGED Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Ener, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde önemli bir yeri olan eczanelerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesinin halk sağlığı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Kepenk arkasından satış yapılması, bariyer çekilmesi, randevulu müşteri alma, belirli sayı ile içeriye alma ve temassız alışveriş, eczanelerin Sağlık Bakanlığı veya belediyeler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesi gibi hızlıca alınacak önlemlerle tedbir sağlanması mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.