Eczanelerde Bulgaristan yoğunluğu - Son Dakika

Döviz kurundaki galgalanmayla birlikte 1 Leva'nın 8 liraya yaklaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları, sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın ediyor. Sabah kahvaltısını şehirdeki restoranlarda yaptıktan sonra alışveriş için sokak sokak gezen Bulgaristan vatandaşları, iğneden ipliğe birçok ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor. Giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra sıra ilaç ihtiyaçlarını da Edirne'den temin eden Bulgaristan vatandaşları eczanelerde yoğunluk oluşturuyor. 00.46-00.59

Ellerinde bulunan reçetelerle ilaçlarını alan Bulgaristan vatandaşları, komşularının ilaçlarını dahi Edirne'den götürüyor.

Efekt01.05-01.25

En çoksatılan ilaçların başında ise aspirin geliyor. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla Bulgaristan vatandaşları kutu aspirin alıyorlar. 01.26-01.32

Edirne'de eczanelerin birçoğu camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Korona virüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.