Eczanelerde 'camlı dönem' başladı - Son Dakika
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Eczanelerde 'camlı dönem' başladı

6 saat önce

Eczanelerde 'camlı dönem' başladı Korona virüs tedbirleri genişliyor, nöbetçi eczanelerde kapıda Hizmet hayata geçti KÜTAHYA - Kütahya'da korona tedbirleri kapsamında eczanelere camlı bankolar takılıyor, nöbetçi eczanelerde ise hasta içeriye girmeden kapıda hizmet veriyor.

Eczanelerde 'camlı dönem' başladı

Korona virüs tedbirleri genişliyor, nöbetçi eczanelerde kapıda Hizmet hayata geçti


KÜTAHYA - Kütahya'da korona tedbirleri kapsamında eczanelere camlı bankolar takılıyor, nöbetçi eczanelerde ise hasta içeriye girmeden kapıda hizmet veriyor.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kütahya'da eczanelerde camlı bankolar takılıyor, nöbetçi eczanelerde ise hasta içeriye girmeden kapıda hizmet başladı. TEB 35. Bölge Eczacı odası tedbirler kapsamında eczanelere camlı banko taktırması, eczacılar ise koruyucu eldiven, gözlük ve maske ile hastalara hizmet etmesini istediler. Türkiye'de görülmesinin ardından yayılma ihtimaline karşı yeni önlemler aldıklarını söyleyen oda başkanı Cahit Ceylan sosyal mesafe konusunda da vatandaşları uyardı. Ceylan, "Eczacılarımız da diğer sağlık personeli ile beraber virüs salgınına karşı bir savaş içerisindeyiz ve sürekli görevimizin başındayız. Bazı tedbirler almamız gerekiyor, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Eczanelerimiz vatandaşlarımızı bilinçlendirme ve bilgilendirme yeri, bu konuda salgına karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik tedbirleri anlatıyoruz. Oda olarak ilk etap da bazı tedbirler aldık. Bunlar eczanelerimizde olan tartı, sebil, sehpa veya bunun gibi ayrıntı gerektirecek şeyleri kaldırttık daha sonra oturma gruplarımızda sosyal mesafeye göre 1 metre olarak ayarladık ve eczanelerimizin bankolarını yükselttik biz arkadaşlarımıza bu konuda cam tavsiye ediyoruz. Hem eczanenin görüntüsü açısından hem de hasta ile bariyer olması açsından cam banko tavsiye ediyoruz. Bunun dışında ise eczacılarımız koruyucu eldiven, gözlük ve maske ile hastalara hizmet etmesini istedik. Ayrıca halkı sağlığını düşünerek gece saatlerinde yoğun olan nöbetçi eczanelerimizde ise kapıdan hizmet dönemine geçtik ki bu hastaların eczane içerisinde bir biri ile olan temasını en aza indirmek ve salgının önüne geçmek amacı ile böyle bir tedbir aldık. Eczacılarımız her zaman görevleri başındadır vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yoktur" dedi.

Eczanelerde 'camlı dönem' başladı

Kütahya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:59 Kaynak: İHA

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