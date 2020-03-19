Eczanelerde koronavirüse karşı güvenlik şeridi - Son Dakika
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Eczanelerde koronavirüse karşı güvenlik şeridi

6 saat önce

TÜRK Eczacılar Birliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde uygulanmasına karar verilen güvenlik şeridi uygulamasına Hatay'ın İskenderun ilçesinde başlandı.

Eczanelerde koronavirüse karşı güvenlik şeridi, System.String[]

TÜRK Eczacılar Birliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde uygulanmasına karar verilen güvenlik şeridi uygulamasına Hatay'ın İskenderun ilçesinde başlandı.

Dünyayı saran koronavirüs hastalığının Türkiye'de de yayılmaması için her alanda başlatılan eylem planı kapsamında Türk Eczacılar Birliği de eczane çalışanlarını, virüse karşı korumak için bir dizi önlemler aldı. İskenderun'da da eczaneler güvenlik şeridi uygulamasına geçerek, ilaç alışverişi sırasında virüse karşı salgının özellikle de temasla yayılımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İskenderun'da eczane sorumlusu Semir Yazar, Türk Eczacılar Birliği'nin virüse karşı önlem uygulamasını kendilerinin de hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Türkiye'de şu anda sağlık alanında çalışan kesimlerin tamamı koronavirüs riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Eczacılar Birliği'nin aldığı güvenlik şeridi önlemi en azından yakın teması engelleyeceğinden tüm kesimleri salgına karşı bir nebze de olsa koruyacağını düşünüyoruz. Biz de bu uygulamaya başladık. Hasta ve yakınlarının ilaç taleplerini bu şekilde karşılayarak hastalığın daha fazla kesimlere yayılmamasına katkı sunuyoruz" diye konuştu.Vatandaş da eczanelerdeki bu uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Biz de korkuyoruz, hem onlar için hem de bizim için güzel bir önlem uygulaması" ifadelerini kullandı.


İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:42 Kaynak: DHA

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