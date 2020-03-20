Eczanelerde koronavirüse karşı şeffaf branda önlemi - Son Dakika
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Eczanelerde koronavirüse karşı şeffaf branda önlemi

6 saat önce

Kırşehir'de bazı eczanelerin koronavirüs önlemleri kapsamında başlattığı şeffaf brandalı bölme uygulaması memnuniyetle karşılandı.

Kırşehir'de bazı eczanelerin koronavirüs önlemleri kapsamında başlattığı şeffaf brandalı bölme uygulaması memnuniyetle karşılandı.

Kent merkezindeki birçok eczane koronavirüsün bulaşma riskine karşı kırmızı şerit uygulamasına geçerken bazıları da şeffaf branda ile temas mesafesini bölmelerle ayırdı. Kırşehir Belediyesi ekipleri belirli aralıklarla eczaneleri solüsyonla dezenfekte yaptı.

Eczacı Halil Durukafa, AA muhabirine, 34. Bölge Aksaray-Kırşehir Eczacı Odası'nda kurulan komisyonun kararı doğrultusunda kendi imkanlarıyla koronavirüse karşı önlem almaya gayret ettiklerini söyledi.

Eczanesinde şerit uygulamasına geçtiğini belirten Durukafa, en az 1,5 metre mesafe kriteri doğrultusunda bölme oluşturduklarını ifade etti.

Komisyonun ayrıca tedbirler için broşür hazırladığını vurgulayan Durukafa, şunları kaydetti:

"Birçok eczanemiz 1,5 metre ile 1,8 metre arasında mesafeyi korumak adına şerit uygulamasına geçti. Bazı eczanelerimiz de şeffaf brandalarla kendilerini korumaya aldılar. Farklı bir madde ile korunmayı uygun gördüler. Bazı eczaneler poşetlerle bölme yaparak korunmaya çalışıyor."

Alınan tedbirin çalışanlarda ve hastalarda da güven oluşturduğunu aktaran Durukafa, "Bu uygulamadan hastalarımız ve müşterilerimiz de memnun. Tecrit uygulaması nedeniyle onlar da kendilerini rahat hissediyorlar. Hastalar da memnun biz de memnunuz. İnşallah bu virüsü hep beraber aşacağız." dedi.

Eczacı Şuayip Soysal da solumun mesafesi olan 1,5 metreyi korumak adına şerit uygulamasına geçtiklerini dile getirdi.

Koranavirüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını vurgulayan Soysal, "Hastalarımız, önlemler konusunda olumlu yaklaşarak güzel tepki verdi. Bilinçli bir halkımız var, bu anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu süreci hep beraber yeneceğiz." diye konuştu.

İlaç almak için eczaneye gelen Kenan Kerimoğlu da sürekli hastalarla muhatap olan eczanelerde böyle bir uygulama yapılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kerimoğlu, "Şerit çekilerek, bu virüsün bulaşma riskinin en aza indirilmesi gayet iyi olmuş. Akıllı bir çalışma ile bulaşmayı engellemeye çalışmışlar. Bizim için de faydalı bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Eczanelerde koronavirüse karşı şeffaf branda önlemi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:16 Kaynak: AA

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