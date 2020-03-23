ECZANELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM - Son Dakika
Son Dakika Güncel ECZANELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM - Son Dakika

ECZANELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM

6 saat önce

İSTANBUL'da bazı eczaneler, koronavirüse karşı çeşitli önlemler alıyor.

ECZANELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM, System.String[]
İSTANBUL'da  bazı eczaneler, koronavirüse karşı çeşitli önlemler alıyor. 1 metre kuralı uygulayan eczaneler koronavirüsün bulaşma riskine karşı şeffaf branda ile çalışanlarla müşterileri ayırdı.

Başakşehir'de iki eczane içeriye giren müşteri ile çalışanların temasını kesmek ve virüsün bulaşmasını önlemek amaçlı seffaf brandalar koydu. Tavandan yere kadar uzanan şeffaf brandalara küçük bölmeler açan eczacılar müşterileriyle buradan diyalog kurmaya ve ilaçlarını buradan vermeye başladı. Zemine 1'er metrelik turuncu işaretler koyan eczacılar, müşterilerin sırada bekledikleri mesafeyi de korumalarını sağlamaya çalıştı.

"2 KİŞİDEN FAZLA ALAMIYORUZ" UYARISI

Bir başka eczanenin yine benzer şekilde şeffaf brandalı  önlem aldığı alınan önlemlere ek olarakta giriş kapısına "2 kişiden fazla alamıyoruz" yazısı yazarak içeri girecek müşteri sayısına da sınırlama getirdiği görüldü. Eczaneye gelen müşterilerden Arif Kolsuz, " Böyle bir sistem çok güzel. iyi düşünmüşler.  içeride de ikaz ediyorlar 1'er metre ara ile durun, diye. Güzel bir önlem almışlar çok beğendik.  Benzer uygulamalar görmedim ama görmek isterim tabii ki. Sağlık açısından çok önemli.  İnceleyerek detaylı şekilde yönlendiriyorlar.  Boşluklardan konuşuyoruz herhangi bir temas olmuyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Brandalı eczanelerden görüntüler

Asılan uyarı yazıları

Yere çekilen sıra noktaları

Müşterilerden görüntü

Müşteri ile röportaj


- İstanbul
Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:52 Kaynak: DHA

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