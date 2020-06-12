Eczanelerden kırmızı reçeteli ilaç çalan 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eczanelerden kırmızı reçeteli ilaç çalan 9 kişi tutuklandı

ANADOLU yakasında eczanelerde kırmızı reçeteli ilaç, evlerden ve telefon bayilerinden elektronik eşya çalan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

ANADOLU yakasında eczanelerde kırmızı reçeteli ilaç, evlerden ve telefon bayilerinden elektronik eşya çalan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Sancaktepe, Ataşehir, Kartal, Pendik ve Çekmeköy ilçelerinde ev, işyeri ve eczanelerde hırsızlık yaptığı iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. KIRMIZI REÇETELİ İLAÇ ÇALMIŞLAR İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, "Hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Mala zarar verme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin, PTT , eczanelerde ve tekel bayilerinde hırsızlık eylemlerine karıştıkları, uyuşturucu ikamesinde kullanmak için kırmızı reçeteli ilaçlar çaldıkları belirtildi. Şüphelilerin kapı göbeklerini patlatarak evlere girip hırsızlık yaptıkları, evlerden ve telefon bayilerinden çaldıkları elektronik eşyaları sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin kapı göbeklerini patlatarak evlere girip hırsızlık yaptıkları, evlerden ve telefon bayilerinden çaldıkları elektronik eşyaları sattıkları öğrenildi. 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Anadolu Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'na sevk edildi. 10 şüpheliden 9'u atılı suçlardan tutuklandı.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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