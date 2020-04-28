Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının başladığını bildirdi.



Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Devletimiz tarafından İlimizdeki tüm eczanelerde, ücretsiz maske dağıtımı başlamıştır.



Sağlık Bakanlığımızdan telefonlarınıza gelen kod ile veya sistemin izin vermesi halinde T.C. kimlik numaranız ile eczanelere giderek, ücretsiz 5 adet maskenizi alabilirsiniz. Bu süreçte sosyal mesafeye dikkat etmeli, yığılma olmasına izin vermemeliyiz.



Tüm dünyada büyük sıkıntıların yaşandığı bu süreçte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maskelerin ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması gerçekten gurur duyulması gereken bir olaydır. Bu hassas süreci tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yöneten Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA