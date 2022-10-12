Eczanelerin İlaçlardan Aldığı Kâr Payı Yüzde 28'e Yükseltildi - Son Dakika
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Eczanelerin İlaçlardan Aldığı Kâr Payı Yüzde 28'e Yükseltildi

12.10.2022 10:21
Eczanelerin İlaçlardan Aldığı Kâr Payı Yüzde 28'e Yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranlarında değişikliğe gidildi. Fiyatı 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olan kâr payı yüzde 28'e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eczacıların ilaçlardan aldığı kar oranlarında değişikliğe gidildi. Fiyatı 100 TL'ye kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olan kar payı yüzde 28'e çıkarıldı.

Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ECZANE KAR ORANLARI ARTIRILDI

Buna göre, 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kar oranı yüzde 25'ten 28'e yükseltildi. 100 ila 200 TL arasındaki fiyatlanan ilaçlardaki eczacı karı yüzde 16'dan yüzde 28'e çıkarıldı. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kar payı yüzde 12'den 18'e, 400 TL üzeri ilaçlarda ise eczane karı yüzde 12'den 13'e çıktı.

Ecza depolarının kar oranlarında ise değişikliğe gidilmedi. Karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczanelerin İlaçlardan Aldığı Kâr Payı Yüzde 28'e Yükseltildi - Son Dakika

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