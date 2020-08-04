Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Ali Y. alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfek ile saldırı düzenledi. Haznesindeki fişekler bitince tüfeğini tekrar dolduran ve toplam 14 el ateş edip, kaçtıktan sonra yakalanan saldırgan adliyeye sevk edilirken, eczacı Ayşe Baygut İnal, "Bir yakınımızdan alacağı olduğu için saldırıyı düzenlemiş. Bizimle alakası yok. Daha önce de taşlamıştı" dedi. Saldırı, eczanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'ndeki Baygut Eczanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elindeki pompalı tüfeği ateşleyerek eczaneye giren Ali Y., çalışanlara, eczacının yakını olan R.T.'den alacağı olduğunu söyleyerek, borcun ödenmesini istedi. Olumsuz yanıt alınca da pompalı tüfeği eczanenin içinde ateşledi. Daha sonra dışarı çıkan saldırgan, eczaneye doğru ateş etmeyi sürdürdü. Eczane çalışanları ile müşterilerin büyük panik yaşadı. Kaçan saldırgan gelen polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Eczane ile çevresinde yapılan incelemede, Ali Y.'nin haznesindeki fişekler bitince tüfeğini tekrar doldurduğu ve toplam 14 kez ateşlediği saptandı.

'DAHA ÖNCE TAŞLAMIŞTI, BU SEFER SİLAHLA SALDIRDI'Eczacı Ayşe Baygut İnal, olay anında eczanede olmadığını belirterek, "Ablamın kocasının ağabeyinin alacaklısı iş yerime gelip, alacağı olduğunu belirterek, para istemiş. Daha önce de aynı şahıs taşla iş yerimin camını kırmıştı. Bizden para alamayacağını anlayınca öfkesinden midir nedendir iş yerimin içerisinde silahla ateş etmiş. Olayın bizimle hiçbir alakası yok. Daha önce taşlamıştı. Bu sefer silahla saldırdı. İçeride çalışanlar ve hastalar varmış. Hastaları dışarı çıkarmış, çalışanların gözüne baka baka silahla sıkmış. Çalışanlar da masanın altına saklanmış. Arka bölümden dışarı kaçmış. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Olayı duyar duymaz eczaneye gelen Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin de "Sağlıkta şiddet maalesef devam ediyor. Saat 09.30 sıralarında Serik ilçemizde faaliyet gösteren Baygut Eczanesi'ne içeride hasta ve çalışanlar olduğu sırada silahlı saldırı düzenlenmiştir. Eczaneler 7 gün 24 saat kamu hizmeti yapan, vatandaşın ilaca hızlı ve sağlıklı ulaşabilmesi için fedakarca hizmet eden birinci sınıf sağlık hizmet sunucularıdır. Failin gerekli cezayı alması için Antalya Eczacı Odası olarak gerekli her şey yapılacaktır. Konunun takipçisi olacağımızı bütün eczacılık camiasının ve kamuoyunun bilmesini isteriz. Bu iğrenç saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.OLAY ANI KAMERADAOlay anı, eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, çalışanlar ve müşteriler olan eczaneye gelen saldırgan, önce dışarıdan içeri doğru ateş açıyor. Ardından içeri girerek, ateş etmeyi sürdürüyor.

Ali Y., polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.