Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş - Son Dakika
Üye Girişi

Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş

29.05.2022 13:05

Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da önceki gün bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken eczanenin yaklaşık 4 ay önce yüzü maskeli 2 kişi tarafından yakılmak istendiği de görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaşandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısındaki ara sokakta yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içeride müşteriler olduğu sırada ateş açıp kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken saldırının yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Benzin döküp ateşe verdiler

Aynı eczanenin yaklaşık 4 ay önce benzin dökülerek yakılmak istendiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gece vakti eczanenin önüne gelen yüzü maskeli 2 kişinin benzin döktükten sonra ateşe verdiği gözlendi. Alevlerin iş yerinin içerisine ulaşmadan söndüğü belirtildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada zanlılardan birini yakalarken diğer zanlının yakalanması için çalışmaların ise devam dediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş
Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş
Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş
Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş
YORUMLAR
500
Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü ŞANLIURFA - Eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında ŞANLIURFA - Eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:16:18. #1.11#
SON DAKİKA: Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Yüzü maskeli şahıslar eczaneye benzin döküp böyle ateşe vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement